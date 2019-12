'La Fiera dei Bimbi' alla Stazione Leopolda di Pisa

Un pomeriggio ed una mattina dedicati all’arte ed ai bambini, ad ingresso libero ed uscita consapevole. Sabato 14 Dicembre presso la Stazione Leopolda (Piazza Guerrazzi) si terranno incontri, laboratori, spettacoli e letture sul tema del 'viaggio', dalle 15.00 alle 20.00.

Domenica 15 Dicembre presso il Cinema Arsenale (Vicolo Scaramucci) ci sarà una colazione offerta dal Wood Cofee con a seguire la proiezione del film 'Nightmare Before Christmas'. Colazione alle 9.30 e proiezione alle 10.30

Un evento ideato ed organizzato da Policardia Teatro e Sognare ARTE in collaborazione con: Cinema Arsenale, ADA-Arsenale delle Apparizioni, L’orsa Minore – libri & mappe, Kambuse Kritiche, FIAB, Greenpeace Gruppo Locale di Pisa, Stazione Leopolda. Con il contributo della Fondazione Pisa. Sponsorizzato da: Loliettoo – cosmetica sostenibile, Pan di Terra, Wood Coffee, Roba da matti – gelateria tailandese, Bioprofumeria da Miky

'L'Imaginarium dei Sogni' vuole essere un angolo di tempo e spazio, aperto alla città di Pisa, in cui i bambini e le bambine possano vivere esperienze artistiche che stimolino, in loro ed in tutti coloro che vorranno partecipare, una delle risorse più grandi che ha l’essere umano: la creatività. E la fiera è proprio il luogo in cui la città si ritrova, condivide esperienze, giochi e meraviglia.

Questa settima edizione della 'Fiera dei Bimbi' è dedicata all’Inverno: il momento in cui la natura di ferma, sotto il ghiaccio e la neve, per prepararsi alla sua rinascita. E’ il momento in cui scaldarsi con tisane e coperte, raccontare storie, godersi la quiete e celebrare insieme le Festività. Vogliamo, insieme a voi, tornare allo spirito originario di questa stagione, ormai spesso collegato al tempo veloce dello shopping e degli acquisti, per recuperare il valore della semplicità: scambiare invece che comprare, creare insieme invece che consumare, riunirsi per raccontare storie.

Programma

Sabato 14 Dicembre

[15.00-17.30] I fiocchi di neve sono tutti diversi. Installazione artistica work in progress. A cura di Alba Sarompas - Sognare ARTE

[16.00-19.00] 'Stampa-LAB'. Laboratorio di Litografia artigianale a cura di Elena Tagliagambe.

[15.15-18.30] 'Cart Attack!' Laboratorio creativo per utilizzare la carta per creare decorazioni e addobbi a cura di Kambuse Kritiche

[16.00-17.30] 'Il Gioco del Teatro'. Laboratorio teatrale. A cura di Policardia Teatro.

[17.30-18:30] 'Musica Magica. Un concerto particolare per l'Inverno' a cura di Alice Tarabella e Tommaso Parducci.

[18.30-19:30] 'Le favole davanti al (finto) camino di Nonna Ada'. Una storia di Natale improvvisata insieme a voi a cura di Ada - Arsenale delle Apparizioni.

[15.00-20.00] 'Swap party kids': scambiamoci gli abiti a cura di Greenpeace Gruppo Locale Pisa. Porta vestiti ed accessori per bambini/e da scambiare! Ne hai di rovinati ma belli e colorati? Portali lo stesso! Insieme ai volontari e alle volontarie daremo loro nuova vita con un laboratorio di riciclo.

[15.00-20.00] 'Punto di baratto e regalo di bici &Co'. A cura di FIAB Pisa.

[15.00-20.00] Banchetti:

- Banchetto scambio giochi a cura di Kambuse Kritiche.

- Banchetto di libri a cura di L’Orsa Minore – libreria di viaggi e mappe

-Biocosmesi per tutta la famiglia a cura della Bioprofumeria da Miky

- Frutta e verdura a cura di Pan di Terra – agricoltori senza intermediari

- Dolci handmade a cura di Wood Coffee

- Gelato tailandese e creperia a cura di Roba da Matti

Domenica 15 Dicembre

[09.30-10.30] Colazione handmade a cura di Wood Coffee

[10.30-12.00] 'Nightmare before Christmas'. Proiezione del film a cura di Cinema Arsenale

Il Paese di Halloween è un mondo immaginario nel quale vivono tutti i mostri della festività del 31 ottobre che per tutto l’anno si dedicano ai preparativi per questo spaventoso evento. A capo del paese c'è il re delle zucche, Jack Skeletron, uno scheletro molto magro e alto più di 2 metri, da tempo stanco di tale festività e di spaventare.

Le prenotazioni per i laboratori potranno essere effettuate presso la Fiera a partire dalle ore 15.00, fino ad esaurimento posti. Per lo svolgimento di tutte le attività è consigliata ed incoraggiata la presenza (e, perché no, la partecipazione) dei genitori, mentre è necessario accompagnamento e supervisione per quanto riguarda i bambini sotto i 5 anni di età. Per quanto riguarda l’ingresso alla Fiera, tutte le associazioni e le persone che hanno collaborato per la creazione di questa iniziativa hanno concordato di utilizzare la formula. Ingresso gratuito ad uscita consapevole.

Per la mattina di domenica 15 Dicembre l’offerta consigliata per colazione e film è di 3 euro.