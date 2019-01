Domenica 20 Gennaio 2019 in Piazza Santa Caterina (Piazza Martiri della Libertà) dalle 8 alle 18 si svolgerà la Fiera del riuso, dello scambio e del collezionismo, organizzata dall'Associazione Occhio del Riciclone Toscana, per dare una seconda vita agli oggetti usati.

L’iniziativa presente ogni terza domenica del mese, ha come scopo principale quello di incentivare lo scambio e il riutilizzo degli oggetti che non servono più in casa propria, sottrarre il maggior numero di oggetti al ciclo dei rifiuti e permettere alle cose di mantenere il proprio valore.

La fiera, aperta a soggetti che non svolgono attività d’impresa legata al commercio continuativamente ma solo occasionalmente, punta a promuovere la cultura del riutilizzo, del riciclo e del recupero, che assieme all’educazione e alla didattica ambientale nelle scuole fa parte delle finalità perseguite dall’associazione no-profit Occhio del Riciclone Toscana.