Fiera del disco e del dvd

22° edizione della Fiera del Disco di Pisa - Cascina, una delle più longeve di tutta la Toscana e del nostro paese.

Da sempre questa fiera promuove l'ascolto della musica, il vinile come miglior modo per fruire della musica, sin dal suo esordio è il punto d'incontro di migliaia di appassionati.

Gli espositori verranno da tutta Italia e dall'estero, ci saranno scelte per tutti i gusti, per tutti i generi musicali: dal jazz al rock, dal blues al funky, sino a una sezione speciale per i dj con mix dagli anni '70 ai nostri giorni.

La Fiera del Vinile sarà una vera e propria festa del vinile.