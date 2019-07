Spettacoli, concerti, laboratori ma anche mercato della fiera, luna park, mostre d’arte e animazione per bambini. Tutto pronto in Val Graziosa per l’attesissima Fiera storica di Sant’Ermolao che si svolgerà i prossimi 3, 4 e 5 agosto a Calci grazie all’impegno e al lavoro congiunto del Comune e della Consulta delle Associazioni di Calci e con il sostegno dell’Unità Pastorale Val Graziosa.

Concerti, cover band, mercatini, laboratori, trucca bimbi ma anche giostre, la tombola, la mostra mercato di Mestierando e le esposizioni saranno i protagonisti di una tre-giorni capace di richiamare tantissimi residenti e turisti.

Fiera di Sant’Ermolao. Un culto che risale al 1111 quando i pisani portarono le reliquie da Istanbul nella Pieve di Calci. Dal 1792 il culto di Sant’Ermolao divenne anche fiera del bestiame e commerciale. I calcesani scelsero di festeggiare la prima domenica e lunedì di agosto perché era il momento dove c’era meno acqua nelle Zambre e nei vallini, pertanto si macinava lentamente mentre la frangitura era finita da tempoOggi si celebra questa antica tradizione con tre giorni di musica, spettacoli, chiese e musei aperti, ricette tipiche da assaporare nei ristoranti, visite guidate, mercati del commercio, del riuso e dell’artigianato, mostre pittoriche, fotografiche e di oggetti del passato, solidarietà, divertimenti e laboratori per bambini e ragazzi, itinerari a piedi e a cavallo nel verde del Monte Pisano.

Programma

Aspettando la fiera

Giovedì 1 agosto

Alle ore 18.30 alla Fattoria San Vito sarà inaugurata la mostra fotografica ‘Calci, visioni di borghi e di natura’ a cura del Circolo fotografico Il Gruppo

Venerdì 2 agosto

Dalle ore 9.00 Chiesa di Sant’Agostino a Nicosia ‘Perdono di Assisi’ a cura della Parrocchia di Nicosia

Dalle ore 18 Sala del Consiglio – Comune di Calci - Inaugurazione mostra di foto aeree di Piero Frassi “Il Monte Pisano e non solo, immagini da una prospettiva diversa”

Dalle 19 (Venerdì 2, Sabato 3 e Domenica 4 agosto) - Alla scoperta del vino di Calci, a cura della Fattoria di San Vito ('Il vino naturale di Calci' - Passeggiata in vigna, visita in cantina e degustazione di 4 vini accompagnati da cena vegetariana alla Fattoria San Vito. Prenotazione obbligatoria tramite sms o whatsApp o tel al +39347 0674838, tramite mail a info@fattoriasanvito.it)

Ore 21.30 Piazza Garibaldi Concerto a cura dell’Unità Pastorale Val Graziosa con la Carotiband.

3, 4 e 5 agosto

Dalle ore 19 alle 23 Piazza Cavallotti - Fiera del Bestiame, a cura della Compagnia di Calci , Via Roma - Mercato ; Tensostruttura: Birreria La Staffetta. Via Brogiotti: ‘Le ‘arrozzine’ – Luna Park . Misericordia di Calci: Pesca di beneficienza

Giardini comunali Sandro Pertini: dalle 17 alle 23 XIX 'Mostra e Mercato Artigianale Mestierando' – dimostrazioni lavorative artigianali e laboratori a cura di Mestierando Arte in Piazza . Giardini comunali Sandro Pertini: Farfalle, principesse o supereroi? Tata Silvia Truccabimbi . Circolo Arci La Pieve – ‘Carci in cartolina’, mostra fotografica a cura di Circolo Arci La Pieve . Circolo Arci La Pieve – ‘Noi siamo di più’, mostra fotografica documentata degli eventi dell’incendio del 24 settembre.

Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa - 'Arthropoda. Viaggio in un microcosmo', esposizione temporanea, insetti, ragni e scorpioni . Piazza Cairoli - Piazza de’ bimbetti (Laboratori ceramica con associazione Arteprogetto, stand associazione 'El Comedor Giordano Liva' e stand Avis di San Giuliano Terme)).

3 Agosto

Pieve di Calci - Ore 19 (Dopo la Messa) – Benedizione della Vallata con la Reliquia di Sant’Ermolao, Patrono di Calci e protettore degli Ulivi . Piazza della Propositura -Ore 19. “VII NonSonoDiRazza ma sono simpatico” esposizione canina a cura dell’Associazione Il Binomio . Luminara nella Valle a cura della Società di Pesca la Valle .

Piazza Cairoli V Piazza de’ bimbetti. Ore 21. ‘La regina delle api’ Spettacolo teatrale per bambini a cura di Giulia Ciancico . Piazza Garibaldi - Ore 21 – Associazione Res presenta: 'Controcanto' V edizione in ricordo di Bruce Borrini.

4 Agosto

Pieve di Calci – ore 8, 11.30 e 19 Sante Messe . Giardini comunali Sandro Pertini – ore 17 'Gandolf il mago delle bolle' a cura di Mestierando Arti in Piazza . Piazza Cairoli – ore 18 “Piazza de’ bimbetti” - Biblioteca in Piazza a cura dell’associazione Vivi la Biblioteca . Piazza Cairoli – ore 19 Laboratorio di riciclo a cura dell’Associazione Metis.

Piazza Garibaldi – ore 21.30 Concerto della Premiata Filarmonica Giuseppe Verdi di Calci . A seguire 'Tombola popolare' a cura dell’Unità Pastorale Val Graziosa.

5 Agosto

Pieve di Calci – ore 11 - Celebrazione della Santa Messa con i sacerdoti calcesani o che hanno svolto il loro ministero a Calci. Piazza Cairoli – ore 19 ‘Baule dello scienziato’, attività e giochi di scienza per gruppi dai 6 ai 13 anni e famiglie. A cura dell’Associazione B:Kind |Science & co.