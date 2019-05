Fiera di Cascina con luna park

Torna a Cascina il tradizionale appuntamento con la fiera annuale in occasione della ricorrenza dei patroni della città, i santi Innocenzo e Fiorentino. Per tutta la giornata di martedì 28 maggio, nel centro storico ci saranno i consueti banchi di generi vari su corso Matteotti, viale Comaschi, via Genovesi e piazza Gramsci. Alle ore 20, in corso Matteotti, si svolgerà la tradizionale tombola, il cui ricavato andrà a beneficio della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Cascina. Alle ore 21:30 in piazza dei Caduti, concerto della Filarmonica municipale 'Puccini' di Sant'Anna, diretta da Mauro Rosi.



Nei giorni che precedono e seguono le festa dei due santi, da sabato 25 maggio a domenica 2 giugno, tornerà anche il tradizionale luna park, al parcheggio di piazza Tettora, vicino al centro storico.



Ecco di seguito le principali modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della fiera. Fino al 4 giugno, con orario 00-24, piazza Tettora sarà chiusa al traffico e alla sosta, mentre via degli Artigiani sarà percorribile solo a senso unico (in direzione sud-nord) nel tratto compreso dall’uscita di piazza Santi Innocenzo e Fiorentino sino alla via della Repubblica.

Martedì 28 maggio dalle ore 5 alle ore 24, saranno chiuse il transito e alla sosta anche corso Matteotti, via Genovesi, piazza Gramsci e viale Comaschi. Sempre martedì 28 maggio, dalle ore 7 alle ore 13, sarà istituito il divieto di sosta anche in piazza della Chiesa.



Il Comune ricorda inoltre che martedì 28 maggio, in occasione della festa patronale, tutti gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico.