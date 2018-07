Grandi novità per la prossima edizione della Fiera di Navacchio che si svolgerà lunedì prossimo, 23 luglio 2018, dalle ore 16 fino alle ore 24.

La nuova location sarà in piazza La Pira (la 'piazza del mercato') e oltre al tradizionale luna park ci saranno anche il mercatino dell'artigianato e lo street food.

Ma la vera novità sarà l'ospite della serata, ovvero lo showman Leonardo Fiaschi. Cantante, imitatore e volto noto della tv, Fiaschi sarà accompagnato nel suo show dalla musica dal vivo della DB Days Band

Per la storica fiera di Navacchio si tratta di un vero e proprio rilancio e di una rivitalizzazione, organizzata dalla Pro Loco di Cascina con il patrocinio del Comune. Sponsor della serata sono la cooperativa Paim la Misericordia di Navacchio.

Per consentire lo svolgimento dell'evento saranno istituiti, dalle ore 14 alle ore 24, il divieto di circolazione e il divieto di sosta in piazza La Pira e in via Brodolini, nel tratto compreso tra piazza La Pira e via 2 Giugno.

Per garantire l'accesso alle abitazioni sarà ripristinato il doppio senso di circolazione su via Santi, nel tratto compreso tra via Brodolini e via Gobetti.