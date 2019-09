Fiera nazionale degli uccelli a Capannoli

La magia del canto degli uccelli, un contest avvincente, mercatini e spettacoli. Tutti ingredienti irresistibili per gli amanti della natura e non solo. Domenica 8 settembre torna a Capannoli la 'Fiera Nazionale degli Uccelli', giunta alla 59esima edizione e organizzata dall'Associazione Fiera degli Uccelli, con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Capannoli, Regione Toscana e Unione Valdera.

Un appuntamento storico capace di rinnovarsi ogni anno, che arricchisce la tradizione ornitologica con tante attività e iniziative per grandi e piccoli nel centro del paese.

Si comincia alle 7 del mattino, con l'inizio delle gare di canto degli uccelli canori al Parco pubblico di Villa Baciocchi. I vincitori saranno premiati alle 11.30 in piazza della Repubblica. Alle 9.30 al Teatro Comunale il convegno 'Calendari venatori - Ci vuole scienza e non ideologia', mentre a Villa Zeiro dalle 10 alle 19 dimostrazioni cinofile, percorso sensoriale e laboratori per bambini a cura di Relazioni Specchio.

Nel pomeriggio in piazza del Popolo alle 15.30 l'esibizione di Sara la cavalla parlante e Sergio Dani, e alle 16.30 lo spettacolo di intrattenimento di Fabio Saccomanni, mentre alle 16.30 in piazza della Repubblica vanno in scena i giovani campioni della Asd Sensazione di Movimento Danza&Fitness, della maestra Giulia Gentile.

Lo show in piazza della Repubblica prosegue alle 17 con la prima edizione di 'Ballando Io&Te Junior', una versione di 'Ballando con le Stelle' dedicato ai più giovani dove 8 stelline della Valdera con 8 piccoli maestri gareggeranno per aggiudicarsi il titolo di miglior ballerino. L'evento sarà presentato da Sara Di Vaira, maestra e vincitrice dell'ultima edizione del noto talent-show. Dalle 21 si continua a ballare in piazza della Repubblica con i dj del gruppo 'C'era una volta il Babylon'.

Per le strade del centro e al Parco di Villa Baciocchi durante la manifestazione saranno presenti la mostra di prodotti tipici locali e la mostra statica di auto e moto d'epoca, oltre alla rassegna zootecnica e di animali da cortile e ornamentali.