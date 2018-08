Fiera di Perignano

“Un programma ricco di eventi - commenta il sindaco Mirko Terreni - reso possibile dalla collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni del territorio. Ringrazio tutti, anche i produttori presenti con le eccellenze nostrane, per l’impegno messo nell’organizzazione di questa iniziativa, animata da sempre da un forte senso di comunità”.

E dato che la Fiera è anche e soprattutto divertimento e buon cibo non potevano certo mancare lo Street Food per gli amanti dell’enogastronomia e il Luna Park per i più piccoli. Nel dettaglio: sabato si inizia con la gara cinofila delle 16.00 a cui seguirà l’apertura dei banchi dello Street Food. A seguire, alle 21.00, si terrà la consueta Processione di Santa Lucia e la benedizione dei Gonfaloni delle Contrade, in vista del XXXIV Palio.

La domenica, per i mattinieri, è prevista alle 05.00 la gara degli uccelli da richiamo che apre così l’intera giornata di fiera. Lungo le vie del centro sarà allestito il mercato dei prodotti tipici del territorio e la mostra dei trattori d’epoca. E per rispettare la tradizione dalle 19.00 si terrà la storica Tombola in Piazza V. Veneto e tante altre attività. La sfilata 'Perignano in passerella' invece si terrà alle 21.15 ed andrà a chiudere proprio l’edizione 2018 della Fiera.