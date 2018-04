Fiera del 1° Maggio a Tirrenia

A Tirrenia si svolge martedì la consueta Fiera del 1° Maggio.



Per consentire la manifestazione saranno adottate le seguenti modifiche al traffico dalle 6 alle 22: divieto di transito e sosta in piazza Belvedere, via dei Fiori, piazza dei Fiori, via degli Oleandri (tra via dei Fiori e la Pisorno), via degli Ontani (tra via dei Fiori e via delle Rose), viale del Tirreno (carreggiata est tra via San Guido e la Pisorno). Senso unico alternato a vista su via dei Glicini e via degli Ontani nel tratto tra via delle Rose e via San Guido. Obbligo di svolta a destra verso via San Guido per i veicoli circolanti su viale del Tirreno con direzione Pisa.