Fiera di San Costanzo a Ponsacco

La Fiera di San Costanzo è la festa ponsacchina con la F maiuscola. Ogni anno si rivela un successo attirando sul territorio non soltanto ponsacchini ma anche cittadini dei Comuni vicini. Fiera significa tradizione, divertimento, comunità. Ed è il risultato di una bella sinergia tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria Confcommercio Provincia di Pisa e Confesercenti Toscana Nord e le associazioni organizzatrici delle molteplici iniziative che animeranno tutto il fine settimana.

Con il Comune di Ponsacco, Confcommercio e Confesercenti si occuperanno dell’organizzazione dell’intera festa, in cui oltre al tradizionale luna park e ai negozi aperti si inseriranno interessanti iniziative di carattere commerciale, culturale e all’insegna della tutela dell’ambiente portate avanti dalle Associazioni e dai commercianti del territorio.

Proprio dall’amore per l’ambiente sabato 12 ottobre due importanti eventi si svolgeranno in parallelo. Alle 9,30 prenderà avvio dalla Fonte Granducale la passeggiata nella zona di interesse naturalistico ed archeologico di Sant’Andrea promossa dal Club Alpino Italiano-Sezione Pontedera. Alle 9.00 ritrovo in piazza Valli per il tradizionale appuntamento di Puliamo il Mondo con Legambiente Valdera, le scuole del territorio e i cittadini volontari, che quest’anno presenterà un’importantissima novità: la pulizia del lago del Parco Urbano con l’aiuto di Vigili del Fuoco, Geofor e associazioni di Protezione Civile.

Un programma intenso anche sul fronte culturale che, come sempre, vedrà protagonista la preziosa cornice di Villa Elisa nel pieno centro cittadino. Qui saranno inaugurate due mostre, entrambe realizzate con la collaborazione dell’Associazione Eliantus. La prima sarà inaugurata sabato alle ore 16.00 al piano nobile con le opere eclettiche dell’artista e concittadina Grazia Taliani, che esporrà il proprio “mondo a colori” fino al 9 novembre. La seconda mostra, che aprirà domenica alle ore 10.30 nel foyer del teatro Odeon, porterà il titolo “Riciclando per passione” con l’esposizione delle opere che Stefano Gemignani, Stefano Di Blasi e Maria Pomponio hanno realizzato attraverso il riciclo creativo di rifiuti e materiali di scarto. Infine per tutto il weekend piazza Valli si trasformerà nella Piazzetta degli artisti, con estemporanee di scultura e di pittura realizzate dalla maestria del Gruppo Scultori della Valdera, insieme ai Pittori dell’Università della Terza Età.

Confcommercio e Confesercenti allestiranno in via Roma e via Nazario Sauro l’area expo dedicata alle attività commerciali, produttive e artigianali del territorio, mentre le altre vie del centro daranno spazio al mercato cittadino, street food e alle associazioni di volontariato che proporranno attività e animazione per grandi e per piccini, come i giochi d’altri tempi, danze e il tiro con l’arco. Un’area importante sarà dedicata alla campagna di protezione civile “Io non rischio”, portata avanti dalla Pubblica Assistenza di Ponsacco che anche per quest’anno fornirà informazioni utili ai cittadini sui rischi relativi a possibili calamità naturali.

La Coppa del Mobilio, giunta quest’anno alla sua 67ª edizione, concluderà come da tradizione questo fine settimana ricco di eventi all’insegna del divertimento e del ritrovarsi.