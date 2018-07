Dal 4 agosto Calci ospiterà la Fiera di Sant'ermolao. Manifestazione all'insegna del divertimento, animazione e buon cibo. Per tutta la durata dell'evento verranno organizzate fiere, mercatini, laboratori musicali, presentazioni di libri e tanto altro.

Il 7 agosto presso il Circolo La Corte alle ore 19: aperitivo e presentazione del libro di Simone Mazzei 'Rintocchi' edito da PS Editore. Alle ore 20.15: IV Cena del Fierino. per info e prenotazione (obbligatoria): 050939108.

Programma

4 Agosto

- Pieve di Calci, al termine della Messa delle ore 19: benedizione della Vallata con la reliquia di S.Ermolao, Patrono di Calci e Protettore degli ulivi.

- IV 'Piazza de’Bimbetti' Piazza Cairoli dalle ore 16.30 alle 19.30: 'Laboratorio creativo riciclando' a cura di Metis.

- Dalle ore 20: sfilata della banda da strada di Calci, a cura di SpazioChloe e InFestanta

- Fattoria di San Vito, ore 19 'Girando Calci in versi': stazioni poetiche nei luoghi di Calci con Piero Nissime i suoi versi tratti da 'Con l'anima e con gli occhi. La poesia della Valgraziosa'

- Ristorante Santallago, ore 21.30: passeggiata notturna al chiaro di luna. Prenotazione al 3336146955. A cura di Alpha outdoor experiences

- Piazza Cairoli, ore 21: 'VINonSonoDiRazza ma sono simpatico', esposizione canina a cura de Il Binomio

- Circolo Arci la Pieve, ore 21.30: 'Gjoire' chitarra e voce, standard jazz di Irene Mori e Giorgio Franchi

- Piazza Garibaldi, ore 21.30: musica anni '70, '80 e '90 con Steve Martin

5 Agosto

- Messe nella Pieve di Calci ore 8, 11.30 e 19

- Certosa, dalle ore 8.30 alle ore 12: entrata gratuita al Museo della Certosa Monumentale di Calci.

- Ristorante Santallago dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17: attività per bambini, passeggiate a cavallo. Prenotazione al 3336146955. A cura di Alpha outdoor experiences.

- Ore 10 e 11.30: 'Viaggio nel tempo in Certosa', due visite guidate alla Certosa Monumentale per sostenere il miglioramento della Farmacia. A cura degli Amici della Certosa di Pisa a Calci. 3480445518

Piazza Cairoli, dalle ore 19 alle 20: 'Le mirabilanti avventure del Dottor Burger', divulgazione scientifica per bambini. Kind I science & C.

- Piazza Garibaldi, ore 20: 'Dialoghi per due chitarre', Enrico Ferrari e Nicolò Bonanni. A cura della classe di chitarra di Luigi Cunsolo della Filarmonica Verdi di Calci

- Circolo Arci la Pieve, ore 21.15: 'Tribal Party live music'. A cura di Arca Ensemble

- Piazza Garibaldi, ore 21.30: 'Concerto della Filarmonica Verdi di Calci' a seguire 'Tombola popolare'. a cura della Filarmonica Verdi di Calci e dell'Unità Pastorale della Valgraziosa.

6 Agosto

- Pieve di Calci, ore 11: celebrazione della Santa Messa con i Sacerdoti calcesani o che hanno svolto il loro ministero in Calci

- Ristorante Il Conventino di Tre Coll,i ore 12: 'Girando Calci in versi', stazioni poetiche nei luoghi di Calci con Piero Nissime i suoi versi tratti da 'Con l'anima e con gli occhi. La poesia della Valgraziosa', (previo acquisto di una copia del libro). 3290549168

- Piazza Cairoli, IV: Piazza de’Bimbetti'; ore 18: l’Associazione culturale il Gabbiano organizza letture animate, bici ed igloo delle storie.

- Campo Sportivo Comunale di via Brogiotti, ore 18: 'Partita Insieme per Christian' tra la Nazionale Italiana dj e gli Amici di Christian. A cura del progetto Insieme per Christian, Asd Calci 2016

- Ristorante il Pozzo di San Vito, ore 20.15: 'Cena Insieme per Christian', cena a sostegno del progetto Insieme per Christian.

- Piazza Garibaldi Musica, ore 21.30 'Musica Insieme per Christian' con i Dj della Nazione Italiana. A cura del progetto Insieme per Christian e della Consulta delle Associazioni di Calci

- Pieve di Calci, ore 21.30 VI 'Aldio': visita guidata all’interno della Pieve e scoperta dei bacini ceramici pisani. A cura di Unità Pastorale della Valgraziosa, Guide in Pisa, Compagnia di Calci, Arte Progetto. Alla fine della visita guidata, Arte Progetto metterà all’asta un bacino ceramico per sostenere il Progetto Insieme per Christian

- Circolo Arci la Pieve, ore 21.30 'Omaggio a De Andrè'. Il primo De Andrè, quando ancora si firmava solo 'Fabrizio' con Piero Nissim, voce, chitarra e armonica a bocca, Francesco Guarneri, chitarra solista, Davide Domilici, percussioni e ritmica.