I edizione della Fiera degli Scalzi

Artigianato, commercio, sapori, fiori, cultura, devozione e voglia di stare insieme. Luogo: il viale delle Piagge. Quest’anno il Comitato 'Festa Settimana alle Piagge', dopo il tradizionale appuntamento con Sant'Ubaldo che si svolge a primavera, fa il bis con l'organizzazione dei festeggiamenti di San Michele, l’Arcangelo Guerriero, al quale è consacrata l’omonima chiesa, icona storica del quartiere di Pisa che porta il suo nome.

Tre giorni, da venerdì 27 (taglio del nastro il pomeriggio alle 17) a domenica 29 settembre, da trascorrere sul Viale delle Piagge, dove si svolge la fiera mercato, e il Centro Sms.

Tutte le iniziative, che si svolgono con il patrocinio del Comune di Pisa, sono gratuite o ad offerta. Giovedì 26 alle 21 nella chiesa di San Michele degli Scalzi si terrà un’anteprima della Fiera.

Programma

Musica. Venerdì 27 alle 19 al Centro Sms, Marco Masoni presenterà la serata '50 anni di Abbey Road – L'ultimo disco dei Beatles ascoltato e raccontato'. Al termine degustazione dei prodotti del territorio.

Sapori. Sabato 28 e domenica 29 ore 11-22 al centro Sms 'I vini sul percorso di San Michele, dalla Normandia alla Puglia' a cura di Gianluca Soldani e Mostra mercato piante di peperoncino e fiori commestibili a cura dell'azienda agricola di Marco Carmazzi

Sabato 28 ore 19.30 Degustazione di piatti piccanti e non a cura dello chef Pietro Vattiata. Domenica 29 ore 19 'Vernaolo in tavola. Buffet con prodotti tipici e piatti della tradizione pisana'.

Animazione per bambini. Al Centro Sms nei giorni della Fiera ci saranno spazi dedicati al gioco e all’animazione per bambini, a cura di Orange Team – Lego.

Libri. Sabato 28 ore 16.30, Centro Sms, presentazione 'Effetto Dunning-Kruger' di Andrea Falchi (Carmignani editrice), giallo ambientato nel quartiere di San Michele. Domenica 29, ore 16,30 Centro Sms, 'Sant'Ubaldo vescovo esorcista: alle origini del culto pisano nella chiesa degli Scalzi' di Alessio Bologna (Carmignani editrice)

Il premio. Domenica 29, ore 18, terza edizione del Premio Poesia 'Vernaolo Piccante' promosso dalla Delegazione pisana dell'Accademia italiana del Peperoncino, dalla rivista ER Tramme e dal Crocchio del Goliardi Spensierati

La conferenza. Sabato 28, ore 17.39, Centro Sms, 'Ricordando Massimo Biagi, una passione piccante' a cura della Delegazione pisana dell'Accademia del Peperoncino

Devozione. Lunedì 30 settembre, ore 10, Chiesa di San Michele degli Scalzi, Celebrazione di San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato

La fiera mercato. Per tre giorni il Viale delle Piagge diventerà in una grande vetrina dei prodotti enogastronomici d’Italia, delle attività artigiane e commerciali della Toscana, dell'arredamento, delle tecnologie ambientali e delle energie rinnovabili, delle macchine e attrezzature per movimento terra, delle concessionarie auto e veicoli industriali.

Non mancheranno le aziende ortoflorovivaistiche che esporranno piante per gli imminenti trapianti autunnali, sementi, attrezzature e pubblicazioni per il giardinaggio e la coltivazione dell’orto invernale, inoltre saranno collocati, sempre lungo il viale i cosiddetti “svuota cantine”, infatti parte del percorso del Viale si arricchirà di oggettistica di modernariato e tante curiosità. A cura di Alterego Fiere.

Il Comitato Organizzatore: Antonio Schena, Presidente Lido Baronti, Vicepresidente Anna Buoncristiani Fochi, Coord. Eventi SMS Giovanni Berti, Università di Pisa Michelangelo Boccaccio, Istituto V. Galilei Fabio Grassini, Parrocchia San Michele Marco Masoni, Coordinamento artistico Alfonso Nardella, Presidente C.S.I. Pietro Vattiata, IPSAR G. Matteotti.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, sul Viale delle Piagge il traffico veicolare sarà interrotto all’altezza di via Masaccio da venerdì 27 a domenica 29.