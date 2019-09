Fiera degli uccelli a Montopoli in Val d'Arno

Domenica 29 settembre a Montopoli in Val d’Arno si terrà la 607ª edizione della Fiera degli Uccelli.

Gli spazi espositivi saranno aperti dalle 06:00 alle 20:00. Nel corso della fiera, poi, ci saranno delle gare, dove protagonisti saranno gli uccelli da richiamo: merli, tordi, sasselli, allodole, fringuelli, passeri e cesene.

Da non perdere la sfilata canina, l’esibizione di cavalli e una dimostrazione di ballo eseguita da una scuola locale.

La Fiera degli Uccelli di Montopoli in Val d’Arno è organizzata dall’omonimo Comitato e si terrà presso il centro sportivo Bianco Bianchi in via Bulignano.