Fiesta Loca a Pontedera

Street food e ballerine di flamenco in Piazza Belfiore a Pontedera da venerdì 4 a domenica 6 maggio in occasione della Fiesta Loca.

Per tre giorni la piazza, durante tutta la giornata (dalle 10.00 alle 24.00), diventerà un luogo dove si potrà ascoltare ed ammirare le ballerine di flamenco di due scuole (una di Milano e l'altra di Cecina) e dove si potranno mangiare cibi di strada della tradizione internazionale (dall'argentina al Brasile, alla Spagna) e nazionale (dalla Toscana all'Abruzzo alla Sicilia).

“Abbiamo voluto creare questa iniziativa per rendere più viva una zona dove non creiamo molti eventi - ha detto il vicesindaco Angela Pirri - ci sembra un modo carino per portare un po' di positiva socializzazione anche in questa zona della città”.