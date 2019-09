Fight club d'improvvisazione teatrale alla Festa dell'Unità

Domenica 22 settembre, alle ore 21.30, alla Festa dell'Unità presso il Circolo "I Passi" in Via XXIV Maggio 118, torna a Pisa (e gratuitamente) il FIGHT CLUB D'IMPROVVISAZIONE TEATRALE.



Due gang agguerrite (e una col Guerri) di improvvisatori si sfideranno all'ultima scena grazie a titoli e frasi del pubblico.



Un solo improvvisatore potrà diventare il RE PER UNA NOTTE e sarà proprio il pubblico a scegliere chi tornerà a casa con il bottino!



Tra storie infinite, biografie all'impronta degli astanti, opere d'arte surreali, incursioni nelle parodie dei generi più vari, monologhi, dialoghi e grandi scene collettive, ci sarà da divertirsi!