Città del sole Pisa e Comitato Provinciale Unicef Pisa in occasione della Festa dei nonni sono lieti di invitarvi a Filastrocche dei grandi e dei bambini per stare insieme vicini vicini. Un laboratorio per inventare rime e filastrocche, imparando a giocare con la magia delle parole Venerdì 27 settembre. Rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni insieme ad un adulto. Evento a ingresso libero. Prenotazione obbligatoria.

Primo turno: 16:30

Secondo turno: 17:45

Informazioni e prenotazioni: 050 970930, pisa@cittadelsole.com.