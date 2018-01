Filippo Caccamo in 'Mai una laurea' al Teatro Lux

Il mondo dell’università, la vita di un ventenne di provincia, la potenza del web, la forza dei propri sogni. Sono questi i temi trattati nello spettacolo 'Mai una laurea' che venerdì 9 febbraio 2018, alle ore 21, andrà in scena al Teatro Lux di Pisa con la produzione dell’agenzia 'Non c’è Problema'.

Il testo, carico di comicità, è nato dal grande successo sul web di Filippo Caccamo, comico e cabarettista lodigiano che ha ottenuto fama a livello nazionale grazie a numerose apparizioni in programmi tv di successo (Zelig, Eccezionale Veramente, Colorado) ma soprattutto grazie ai suoi video, pubblicati online e decisamente virali, con cui dipinge un divertente spaccato della realtà universitaria.

In un'ora e mezza di show, dopo il successo delle date milanesi e romane, Filippo Caccamo porterà sul palco monologhi e spezzoni di vita da lui scritti in modo totalmente indipendente, dando vita anche ad una carrellata di personaggi attraverso i quali racconterà la quotidianità di uno studente universitario di provincia, tra esami e viaggi da pendolare, aperitivi e studio in biblioteca, feste e colpi di fulmine.

C'è Omevo, studente di lettere classiche che riveste perfettamente i panni del secchione, ci sono i ragazzi qualunque, quelli che si annoiano per le lezioni troppo lunghe o che perdono tempo sullo smartphone invece che sui libri, quelli che d'estate sognano il mare ma sono costretti a preparare l'ultimo esame e quelli che la sera lavorano per mantenersi.

L'obiettivo di Caccamo è quello di portare a teatro la generazione dei ventenni, con uno spettacolo che però non sarà riservato soltanto ai giovani e giovanissimi. Infatti anche i più adulti potranno trovare un motivo valido per sedersi in platea.