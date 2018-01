Il film 'Padmaavat' al cinema Odeon

'Indian Cinemas in Pisa' (in italiano) è orgoglioso di presentare al cinema Odeon, il 25 gennaio alle ore 19.30 in 3D e il 28 gennaio alle ore 14 in 2D, il film 'Padmaavat' in lingua hindi con sottotitoli in Italiano.

Il film è ambientato nel 1303 e è basato sulla leggendaria regina indù di Rajput, Rani Padmavati.

'Padmaavat', in precedenza intitolato 'Padmavati', è un film indiano di genere epico drammatico diretto da Sanjay Leela Bhansali. Nel film il ruolo di Rani Padmavati, è interpretato da Deepika Padukone accanto a Shahid Kapoor nel ruolo di Maharawal Ratan Singh e Ranveer Singh in quello di Sultan Alauddin Khilji.

Altri interpreti sono Hydari, Sarbh, Raza Murad e Godde Goenka. Basato sul poema epico 'Padmavat' (1540) di Malik Muhammad Jayasi, il film narra la storia di Padmavati, una leggendaria regina Rajput che ha ucciso Jauhar per proteggersi da Khilji, uno spietato re musulmano.

Prezzi dei biglietti:

- Biglietti 3D: interi 10 euro; riduzioni 7 euro

- Biglietti 2D interi 8 euro; riduzioni 5 euro; sotto 5 anni gratis

Per ogni biglietto acquistato otterrete un buono sconto del 20% (bevande escluse), utilizzabile al 'Gandhi Ristorante Indiano Pisa', via Massimo D'Azeglio, 17; 56125, Pisa.