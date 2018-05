'Super Poetry Slam Pisa' al Cinema Lumière

Il 17 maggio si terrà la super finale del 'Pisa Poetry Slam' al Cinema Lumière.

Il 'Poetry Slam' è una competizione di poesia performativa in cui sono valide poche semplici regole: il pubblico vota, non sono ammessi abiti o oggetti di scena, sono previsti 3 minuti per ogni poesia.

Il risultato è un momento di condivisione poetica.

Ad occuparsi della conduzione in qualità di 'master of ceremony' ci sarà Marco Gorgoglione con la sua 'poetica arzigogolata'. Nell'arena poetica si scontreranno a 'verso duro': Eugenia Galli, Salvatore Zappia, Gabriele Bonafoni, Eleonora Fisco, Beatrice Bartolini e Martina Cappai Bonanni.

I primi tre classificati avranno accesso alle finali toscane del 20 maggio in vista delle gare nazionali organizzate dalla Lips previste per giugno.



Per info: https://www.facebook.com/events/729809254075884/

Dopo la gara il concerto de La Polvere.