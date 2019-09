Finger Food Festival a Vicopisano

Si svolgerà in Piazza Cavalca a Vicopisano il Finger Food Festival, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre. L'iniziativa fa parte di "Monte Pisano, un anno dopo", evento organizzato dal Comune di Calci e dal Comune di Vicopisano a 12 mesi dall'incendio del 24, 25 e 26 settembre 2018 (il programma completo su www.viconet.it), il festival sarà, infatti, un punto di ritrovo e di incontro per i cittadini, i visitatori e i turisti che parteciperanno ai vari eventi.

Alcune delle eccellenze di street food presenti insieme a una selezione di birre artigianali: dalla Campania la mozzarella di bufala alla griglia, dalle Marche le olive ascolane, dalla Puglia le bombette, le burrate, le orecchiette, i pasticciotti, la focaccia barese e la puccia con il polpo, dal mondo la paella spagnola, i churros, il pulled pork, i tacos messicani, le carni argentine, dalla Toscana gli hamburger di chianina, dalla Sicilia i panini ca' meusa, gli arancini, i cannoli, le cassate e la stigghiola, dall'Emilia Romagna il pesce alla griglia, il pesce fritto, i tortellini fritti, lo spiedino due torri, il panino con tagliata di manzo e l'hamburger di castrato.



Il Festival è organizzato in collaborazione con Musicastrada Booking&Management.