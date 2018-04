Tornano a Pisa i colori di 'Fior di Città'

Torna 'Fior di Città': Pisa si tinge di verde

„Torna anche quest'anno 'Fior di Città', l'evento dedicato alla cura del verde in ambito urbano. Previsto come da tradizione un percorso espositivo nel centro storico cittadino e un programma di appuntamenti divulgativi suddivisi in sei aree tematiche (expo, art, edu, junior, photo, tour).

Poi installazioni artistiche, laboratori di giardinaggio, punti informativi, iniziative educative, mostre e spettacoli.

La finalità principale dell'evento è promuovere la tutela della natura come componente essenziale per il miglioramento della qualità della vita e la salvaguardia della biodiversità. La IX° edizione si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 aprile.

Il percorso condurrà i visitatori da Borgo Largo a Piazza Vittorio Emanuele II, facendo tappa in Largo Ciro Menotti, Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Palazzo Blu, Corso Italia e Piazza del Carmine.

L'ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle attività in programma avverrà a titolo gratuito, con eccezione delle crociere in battello lungo il fiume Arno.

“