Torna 'Fior di Città': Pisa si tinge di verde

Torna anche quest'anno 'Fior di Città', l'evento dedicato alla cura del verde in ambito urbano. Previsto come da tradizione un percorso espositivo nel centro storico cittadino e un programma di appuntamenti divulgativi suddivisi in sei aree tematiche (expo, art, edu, junior, photo, tour). Poi installazioni artistiche, laboratori di giardinaggio, punti informativi, iniziative educative, mostre e spettacoli.

La finalità principale dell'evento è promuovere la tutela della natura come componente essenziale per il miglioramento della qualità della vita e la salvaguardia della biodiversità. La IX° edizione si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 aprile. Il percorso condurrà i visitatori da Borgo Largo a Piazza Vittorio Emanuele II, facendo tappa in Largo Ciro Menotti, Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Palazzo Blu, Corso Italia e Piazza del Carmine. L'ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle attività in programma avverrà a titolo gratuito, con eccezione delle crociere in battello lungo il fiume Arno.

Fra le sorprese previste anche un'apertura straordinaria delle mura medievali. "Fior di Città - ha detto il vicesindaco Paolo Ghezzi - è una manifestazione che è cresciuta negli anni, partendo da una semplice mostra mercato dei fiori e diventando un importante momento di attrattività turistica per la città di Pisa che per tre giorni si trasforma in un grande giardino fiorito. Quest'anno, oltre ai tantissimi eventi, ci sono importanti novità che permetteranno di apprezzare ancora di più il patrimonio verde a disposizione della città: sabato 14 aprile le mura saranno aperte gratuitamente, per consentire di ammirare dall'alto i diversi ettari di verde che sono stati restituiti alla città grazie al recupero della Mura".

"Sempre sabato - ha anche annunciato Ghezzi - ci sarà l'inaugurazione del Parco delle Concette, tra piazza San Silvestro e le Mura, circa un ettaro di area verde, completamente recintata che da sabato sarà aperto tutti i giorni e andrà ad arricchire l'offerta di spazi verdi nel centro città. Infine la novità di quest'anno è che piazza Chiara Gambacorti, meglio conosciuta come piazza della Pera, si trasformerà, in un enorme prato verde in cui sarà possibile fare il pic-nic, approfittando dell'apposita proposta commerciale che faranno i locali della piazza".