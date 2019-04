'Floridea' a Tirrenia

'Floridea' è una iniziativa ideata e fortemente voluta dal CCN di Tirrenia in collaborazione con Confesercenti Toscana Nord. Il nome 'Floridea' nasce dalla volontà di legare ogni edizione ad una idea differente. Questo primo anno avrà come sottotitolo 'Dal mare, un fiore per i monti' al fine di dare un messaggio di solidarietà dopo i devastanti incendi, anche tra zone territorialmente diverse come il mare e i monti.

Sabato 6 e domenica 7 aprile a Tirrenia dalle ore 9,00 alle 20,00, la terrazza fronte mare e lo spazio antistante saranno allestiti come giardino fiorito dalle aziende florovivaiste del territorio toscano come immagine di speranza per la ripresa della natura dalla cenere.

Per consolidare maggiormente questo legame tra mare e monti saranno presenti alcuni produttori del CCN di Calci e della Strada dell’Olio Monti Pisani che esporranno i loro tipici prodotti al fine di autofinanziarsi e per portare una testimonianza dei tragici eventi.

Negli stessi giorni i ristoratori proporranno nel menù come antipasto, al costo di 2 euro, alcune bruschette preparate con l’olio dell’agriturismo 'Il Palazzaccio' di Calci, inoltre, a scelta, inseriranno nella carta dei vini, un rosso di produzione di Vicopisano. Anche in questo caso il ricavato sarà devoluto ai produttori dei monti pisani.

Domenica 7 in occasione della festa nazionale dell’aria, sarà organizzato un laboratorio di costruzione di aquiloni con il coinvolgimento delle scuole del litorale e dei comuni dei monti pisani.

'Floridea' è un evento disegnato per tutti, indirizzato ad un pubblico eterogeneo che coinvolgerà bambini, giovani e famiglie con la volontà di animare il centro di Tirrenia, ricca di giardini, in un periodo solitamente poco frequentato, con una manifestazione nuova nel suo genere per il litorale pisano, una tra le prime della stagione, con l'obiettivo di farlo diventare un annuale appuntamento fisso e di richiamo per le persone del luogo e non solo.

'Floridea' è patrocinata dal Comune di Pisa, Comune di Calci e Provincia di Pisa.

In caso di maltempo l'iniziativa sarà rimandata al 21 e 22 aprile (Pasqua e Pasquetta).