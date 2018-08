Francesco Baccini in concerto alle Officine Garibaldi

Arriverà venerdì 31 agosto a Pisa, presso le Officine Garibaldi, il cantautore genovese Francesco Baccini per un concerto 'piano e voce', organizzato dalle Officine con il contributo di Toscana Full Service e Bonannini arredamenti. Nella bella cornice delle mura medievali sulle quali affaccia lo spazio esterno delle Officine, sarà possibile ascoltare i maggiori successi di uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano, giunto quest’anno a festeggiare i 30 anni di carriera.

Da 'Le donne di Modena' a 'Sotto questo sole', passando per 'Ho voglia di innamorarmi', sono solo alcuni dei brani più conosciuti di un artista che ha fatto della contaminazione di stili differenti una delle sue caratteristiche peculiari. Numerosissime le collaborazioni che negli anni hanno consentito a Baccini di duettare con tanti e importanti artisti, come nel caso di 'Genova blues', che cantò con Fabrizio De André, contenuto nell’album 'Il pianoforte non è il mio forte' (1990) o gli omaggi ad altri grandi della musica, come nell’album 'Baccini canta Tenco' (2011), tratto dall’omonimo tour teatrale.

“Dopo 30 anni - scrive Baccini sui social network - ho capito che quella ‘live’, specialmente piano e voce, è la mia versione migliore. Qualsiasi cosa si frapponga tra me e il pubblico è di troppo. Per capire chi sono veramente bisogna vedermi dal vivo”.

L’appuntamento è dunque per venerdì 31 agosto alle 21.30 presso le Officine Garibaldi in via Gioberti 39 a Pisa (costo del biglietto 10 euro, prevendita fino ad esaurimento posti, presso le Officine Garibaldi, via Gioberti, 39 lun-ven 9-18.30).