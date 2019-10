'Passo dopo' di Francesco Bottai in piazza della Stazione

Continuano gli appuntamenti della rassegna di spettacoli di arte varia organizzata dal Comune di Pisa 'VibrAzioni Positive', che si tiene in piazza della Stazione. Venerdì 4 ottobre (ore 21.00) si esibirà Francesco Bottai con 'Passo dopo'. L’ingresso è libero.

Spiega l’artista: "Lo spettacolo è un viaggio buffo nel mio mondo, fatto di storie e canzoni surreali quanto comiche, attraverso le quali si dipana la narrazione. E’ uno spettacolo di teatro canzone, asciutto e sincero, che privilegia l’empatia alla scenografia: un microfono, una chitarra e un pianoforte".

Francesco Bottai è nato a Pisa ed è cantautore e attore di teatro. Nel 2005 ha fondato, insieme a Tommaso Novi, 'I Gatti Mézzi', progetto con il quale hanno inciso 6 dischi e venduto oltre 50.000 copie. Intorno a 700 i concerti fatti, ha vinto vari premi fra cui il Premio Ciampi, Premio della Satira, Premio Barezzi ed il Premio Tenco. Numerose anche le sue collaborazioni: Stefano Bollani, Dario Brunori, Bobo Rondelli, Paolo Migone, Petra Magoni, Dario Fo, Ascanio Celestini, Andrea Kaemmerle, Gianmaria Testa, Bandabardò, The Zen Circus, Alessandro Fiori, Nico Gori, Beppe Scardino, Mirko Guerrini, Tony Cattano e Francesco Carmignani. Nel maggio 2017 è uscito il primo disco solista, 'Vite Semiserie', per l’etichetta Labella. Nel 2018, sempre per l’etichetta Labella, è uscito in singolo 'Passo dopo'. Nel 2019 è uscito il primo libro di Bottai: 'Assolo' per Mds editore.

La rassegna 'VibrAzioni Positive' in piazza della Stazione prosegue per tutto il mese di ottobre. Prossimo appuntamento domenica 6 ottobre 'Natural Woman', con Simona Generali e Romina Malagoli.