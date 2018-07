Francesco De Gregori in concerto alle 11Lune di Peccioli

Si chiama semplicemente 'Tour 2018', il nuovo tour di Francesco De Gregori che lo vedrà protagonista del palcoscenico dell’Anfiteatro Fonte Mazzola. De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.

La scaletta prevede i grandi classici di De Gregori ma anche gioielli nascosti. "Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note – dichiara De Gregori – ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte".

BIGLIETTI

E' possibile acquistare i biglietti sia presso la biglietteria della Rassegna (Piazza del Popolo 5, Peccioli) oppure suTicketone.it. Orari biglietteria: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13; mercoledì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

PREZZI

Platea e poltroncine centrali € 40

Poltroncine laterali € 35

Prato € 25

Prezzo riservato ai cittadini di Peccioli

Platea e poltroncine centrali € 35

Poltroncine laterali € 30

Prato € 20

Prezzo riservato ai soci di Belvedere S.p.A., ai possessori della CARD 'Amici del Polo Museale di Peccioli', ai minori di 18 anni

Platea e poltroncine centrali € 30

Poltroncine laterali € 25

Prato € 15