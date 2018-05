'Free Walking Tour Pisa'

Pisa è conosciuta dai più come la città della Torre Pendente. Eppure, oltre la Torre, esiste un mondo da scoprire: il meraviglioso murales di Keith Haring, la passeggiata sul Lungarno e i suoi quartieri medievali, Piazza dei Cavalieri, Piazza dei Miracoli, e molto altro. Dopo Modena e Bologna, l’esperimento iniziato dall’Associazione di Promozione Sociale 'Same Same Travels' arriva a Pisa.

Questo grazie alla collaborazione con una giovane guida turistica locale, che svolgerà i tour. Il progetto vuole creare i presupposti per una valorizzazione più attenta e vicina al territorio, promuovendo un modello di approccio sostenibile allo stesso.

Lo sguardo non è più distaccato e lontano, ma si addentra e fonde con la realtà locale, diventando parte integrante della narrazione. Non solo selfie e Torre di Pisa insomma. Le passeggiate cercano dialogo, relazione, condivisione, non solo con la città ma tra le persone, locali o stranieri che siano, allargando a tutti la possibilità di partecipare, aldilà dell’estrazione sociale, del reddito, dell’età, della provenienza.

'Free Walking Tour' è un progetto di city-tour esperienziale in rete che fa dell’inclusione e della relazione i suoi valori principali. Oggi è possibile costruire una cultura del territorio rendendo le città luoghi più inclusive e vivibili. Il progetto verrà inaugurato formalmente domenica 10 giugno, con la prima passeggiata in partenza da Piazza Vittorio Emanuele II alle 10.30.

E così per le domeniche successive. Un appuntamento fisso che vuole diventare punto di riferimento per tutti coloro che cercano un approccio diverso al territorio, con un chiaro obiettivo: rivalorizzazione e maggiore accessibilità alla cultura per tutti.

La partecipazione è libera e aperta, basta presentarsi. Per info: info@samesametravels.com; 3351627175.