Continuano gli appuntamenti 'Free Walking Tour'

Coloro interessati a fare una passeggiata introduttiva e di contorno alla città, per conoscere meglio le sue bellezze, abbracciarle, in un clima disteso, amicale e informale, il Free Walking Tour organizza, ogni domenica alle 10.30 in Piazza Vittorio Emanuele II (a lato della statua), una escursione.

Accompagnati da una guida, i partecipanti percorreranno tutta la città fino ad arrivare a Piazza dei Miracoli, dove poter autonomamente o con i servizi ivi disponibili visitare il complesso monumentale. La guida si terrà in inglese.

Per coloro che non dovessero necessariamente farcela alle 10.30, o non maneggiano l’inglese, sarà possibile fare la passeggiata a ritroso, partendo da Piazza dei Miracoli e terminando a Vittorio Emanuele.

Il progetto non è finanziato da alcun ente pubblico e si supporta solo tramite il contributo dei partecipanti, sotto forma di donazione libera e non obbligatoria. L’iniziativa è aperta a tutti.

Per info: info@samesametravels.com; 3351627175.