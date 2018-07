Fuochi d'artificio al Bagno degli Americani

Come da tradizione, avviata all’inizio degli anni ’50 nel giorno dell’Indipendenza, il grande show dei fuochi d’artificio torna al Bagno degli Americani di Tirrenia mercoledì 4 luglio, alle ore 22.30.

L’evento, meta da sempre di un pubblico numeroso, sarà a ingresso gratuito e porterà in spiaggia fuochi multicolore, cascate e fontane di luci che partiranno dal mare.

In attesa, e a seguito dello spettacolo, la serata sarà animata dalla musica dal vivo di cumbia colombiana e chacarera argentina dei Compadritos (Jeremias Cornejo, Francesco Messina, Joaquin Cornejo).

Per la cena, a partire dalle 19.30, verranno allestiti diversi punti di ristoro: il Proteina Bar, sotto al grande gazebo centrale con il nuovo 'Bamburger'; gli hot dog e i panini rustici con salsiccia, specialità del bagno; gli stand in spiaggia, per la pasta express, i pop corn e i dolci (bomboloni, ciambelle etc…); la sala del ristorante on the beach, con la proposta di farfalle alla trabaccolara, polpo con patate, fritto di pesce e le alette di pollo (senza prenotazione).

I due bar saranno aperti per bevande e cocktail, panini, focaccine ripiene e gelati.