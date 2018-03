Capodanno Pisano: è festa sui lungarni con lo spettacolo pirotecnico

Nel video del regista e filmmaker Matteo Cossi i fuochi artificiali sparati da Ponte di Mezzo

Una grande festa sabato sera, 24 marzo, sui lungarni pisani dove, nell'ambito degli appuntamento del Capodanno Pisano, migliaia di persone hanno potuto assistere allo spettacolo pirotecnico che ha colorato il cielo pisano. A causa della corrente del fiume i fuochi sono stati sparati solamente da Ponte di Mezzo e non anche dalle chiatte sull'Arno, come previsto in un primo momento.