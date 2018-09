Fuochi d'artificio a Marina di Pisa

Dopo tre mesi a mezzo di musica, spettacolo, divertimento e cultura, Marenia Non Solo Mare chiude con il botto.

Sabato 15 settembre, alle 23, dopo il rinvio per maltempo dello scorso 25 agosto, appuntamento sul lungomare di Marina di Pisa e occhi puntati al cielo per il tradizionale spettacolo pirotecnico per salutare l'estate 2018. Un emozionante turbine di luci e colori si rifletterà sul mare, dando vita a momenti di grande suggestione.

Alla serata parteciperà anche Martina Iacomelli, marinese doc, che è tra le 30 finaliste di Miss Italia, dopo aver già vinto la prestigiosa fascia di Miss Cinema, già indossata da straordinarie attrici che hanno fatto la grandezza del nostro cinema. Una storia, quella del cinema italiano, che affonda le radici proprio a Tirrenia, parte fondamentale dell'offerta turistica pisana.

Si avvia quindi alla conclusione la rassegna, realizzata con il contributo del Comune di Pisa, il sostegno della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa quale soggetto attuatore, di Confcommercio Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Proloco Litorale Pisano e la partecipazione di Associazione Culturale Eliopoli e Officine Garibaldi, che ha animato i borghi di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.