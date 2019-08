Fuochi d'artificio a Marina di Pisa

Dopo tre mesi di eventi di musica, spettacolo, divertimento e cultura, 'Marenia Non Solo Mare' saluta la fine di agosto con i tradizionali fuochi di artificio realizzati sul lungomare di Marina di Pisa. Sabato 24 agosto, a partire dalle ore 23.00, dunque, occhi puntati al cielo per il tradizionale spettacolo pirotecnico che conclude in bellezza una stagione estiva ricca di appuntamenti. Lo spettacolo, particolarmente emozionante per il gioco di luci e colori riflessi sul mare, potrà essere visibile e apprezzato da tutto il litorale.

"I fuochi d’artificio - commenta l’assessore al Turismo e al Litorale Paolo Pesciatini - sono ormai una tradizione consolidata della stagione estiva e costituiscono un’ulteriore occasione per valorizzare ancora di più il nostro litorale. Un appuntamento molto atteso e un evento che è entrato definitivamente nel cuore di tutti noi, per la particolare suggestione offerta dallo spettacolo di luci e colori che illuminano il cielo e si riflettono sul mare".

I fuochi saranno sparati dalle scogliere che si inoltrano nel mare partendo dalle spiagge di ghiaia e che si trovano distribuite sul lungomare tra via Francardi e via Inghirami a distanza di 250 metri ciascuna dall’altra e a 70 metri dalla riva, in rispetto alla normativa sulla sicurezza. Come previsto per tutte le sere estive, il lungomare di Marina di Pisa, da piazza delle Baleari a via Arnino sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 19.00 fino alle 01.00 di notte. Lo spettacolo pirotecnico verrà rimandato in caso di maltempo.