I 'Fuochi di paglia' in concerto all'ExWide

Sabato 27 gennaio dalle 22:00 al ExWide Club il live dei Fuochi di Paglia, la band che amalgama con gusto ska, jazz, folk e cantautorato. Il gruppo torna in tour con una serie di nuovi concerti ('Ristorantino Tour') sempre accompagnati da Rick Hutton conduttore negli anni '90 della celebre trasmissione Hot Line di Videomusic e Francesco Ceri voce squillante e mandolino dei Matti delle Giuncaie.



I Fuochi di Paglia presenteranno per l'occasione il divertente nuovo singolo 'Quel bel ristorantino', brano che anticipa il nuovo EP 'Germogli'. Il singolo è disponbile su tutti gli store digitali e piattaforme streaming ed è già visibile su YouTube il video che vede la partecipazione straordinaria di Rick Hutton e di Francesco Ceri.

'Quel bel ristorantino' segue il disco d’esordio 'Ménage à Trois' (Labella Records) uscito nel 2015 e racconta "un viaggio evocativo nel cuore di un'Italia vacanziera e colorita, con un tocco vintage; il piccolo omaggio dei Fuochi di Paglia e di un istrionico inglese, Rick Hutton, all'Isola d’Elba".

Il progetto Fuochi di Paglia nasce nel marzo del 2011 come trio, alimentato da incontenibili tormenti esistenziali e pittoresche suggestioni rurali covate in angoli reconditi della provincia toscana. Ed è proprio questa realtà che il trio si propone di descrivere in maniera ironica, con un caratteristico miscuglio di musica e parole da loro stessi definito 'cantautorato viscerale'. Fin dagli albori della sua attività il trio si cimenta in un’intensa attività live, coinvolgendo da subito il pubblico presente. Nell’aprile 2012 i Fuochi di Paglia festeggiano il primo anno di attività con l’incisione dell’Ep autoprodotto 'Del carciofo e di altre storie', a cui seguirà 'Ménage à trois' (Labella). Attualmente la band è un quartetto formato da Gabriel Stohrer (detto Fuoco G) a voce e chitarra, Cristiano Minelli (Fuoco C) a basso e contrabbasso, Stefano Nassi (Fuoco S) alle percussioni e Mattia Salvadori (Fuoco M) alla tromba.