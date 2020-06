Inizia domani, mercoledì 1 luglio, il cartellone di eventi culturali estivi 'Fuori Teatro' al Giardino Scotto, voluto dal Comune di Pisa e organizzato dal Teatro Verdi. Il programma prevede un appuntamento per ogni sera del mese di luglio, per fare posto ad agosto alle serate di cinema sotto le stelle. La programmazione degli spettacoli proseguirà poi nella prima metà di settembre. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30. Per ogni spettacolo saranno disponibili al massimo 200 posti. I biglietti, nominali e distanziati secondo le normative di distanziamento per l’emergenza Covid-19, non si potranno acquistare direttamente sul luogo ma andranno acquistati in prevendita nel circuito Vivaticket.com, fino all’orario di inizio degli spettacoli.

Mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, apriranno il cartellone due serate intitolare 'La città che danza', dove si esibiranno le scuole di danza cittadine. Mercoledì 1 saliranno sul palco Ciclone latino, Etoile, Gaddi danza e Proscaenium, mentre giovedì 2 saranno protagonisti Bodylab, Dna Danza, Gaddi danza, Petite Danseuse e Proscaenium.

Venerdì 3 luglio, invece, sarà Francesco Bottai, ex Gatti Mezzi, a rendere omaggio a un grande della canzone italiana con 'Omaggio a De Gregori' insieme al Bio gruppo composto anche da Giovanni Degl’Innocenti, chitarra, e Andrea Checcucci, chitarra. Il progetto nasce da una comune passione per la poetica del principe della canzone, Francesco de Gregori, con l’intento di rileggere in chiave completamente acustica le varie tappe della produzione dell’artista. Diversa negli arrangiamenti, simile nell’attitudine, la band affronta il repertorio con 3 chitarre e una voce.

Sabato 4 luglio, sul palco del Giardino Scotto di nuovo 'La città che danza' con le compagnie Etoile, Gaddi danza e Proscaenium e Studio danza. Domenica 5, 'La Ribalta Gran Soirée' a cura di Ribalta Teatro. Alberto Ierardi, Giorgio Vierda, Luca Oldani, Marta Paganelli e Salvatore Zappia condurranno gli spettatori nel magico mondo del teatro, con ironia, dolcezza, malizia e divertimento, trasformando la romantica atmosfera del Giardino Scotto in una giocosa serata di work in-progress teatrali. La creazione di uno spettacolo è un processo lungo e spesso non lineare: si parte da un’idea abbozzata, poche immagini, a volte un tema, e strada facendo si cerca di concretizzare l’idea in qualcosa di fruibile da un pubblico. Fintanto che non avviene l’incontro con esso, nessuna performance può dirsi compiuta. Le Soirée sono dunque occasioni di incontro tra attori e spettatori, uno scambio d'immagini, uno sguardo dietro le quinte, una finestra sul processo creativo.