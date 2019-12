Gad Lerner a 'Potrebbe andare Peccioli'

'Potrebbe andare Peccioli' riprende dopo le soddisfazioni della sua prima edizione: gli incontri dedicati a capire l’attualità con coloro che per mestiere la raccontano avevano ottenuto nel 2018 estese partecipazioni e interessanti serate con Corrado Formigli, Lucia Annunziata, Concita De Gregorio, Mattia Feltri e Peter Gomez. Quella serie di esperienze convincenti era stata sviluppata nelle ancora più ricche giornate di 'Pensavo Peccioli' a marzo, e riprende come passaggio autunnale con ospiti altrettanto interessanti per capire il cambiamento e i modi di descriverlo. Di nuovo 'Potrebbe andare Peccioli' è l’idea simbolica di portare i temi globali e nazionali a essere discussi e spiegati in un paese dell’entroterra toscano, annullando le distanze tra il mondo e la vita delle singole comunità: e l’idea più concreta di creare occasioni di racconto e confronto pubblico in tempi in cui ce n’è una grande domanda proprio per l’inclinazione prevalente a partecipare al dibattito e all’informazione davanti ai propri smartphone e computer. Vedersi, ascoltare, parlare di 'cosa sta succedendo'.

Gli incontri sono iniziati venerdì 15 novembre con Agnese Pini, giornalista, direttrice de La Nazione. Venerdì 29 novembre è stata la volta di Giovanni Floris che ha visto una partecipazione molto numerosa con 400 persone.

La seconda edizione di 'Potrebbe andare Peccioli' si concluderà giovedì 5 dicembre alle 21 con Gad Lerner, giornalista, nato a Beirut, presidente del comitato editoriale di 'Laeffe'. Blogger dal 2007, quotidianamente pubblica sul proprio sito www.gadlerner.it.