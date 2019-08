Gaetano Triggiano con 'Real Illusion'- Tour 2019 a Pisa

Dopo il successo della scorsa stagione, riparte 'Real Illusion'- Tour 2019, one man show dell’illusionista di fama mondiale Gaetano Triggiano.

Un viaggio affascinante e coinvolgente, alla scoperta dell’essenza stessa dell’illusionismo, che porterà il “David Copperfield europeo” sui palchi più importanti d’Italia.

Un appuntamento da non perdere, che vedrà Triggiano protagonista assoluto di uno spettacolo unico, di livello internazionale: uno show concepito con un nuovo modo di fare magia, dove le illusioni non sono più elementi a sé stanti, ma inglobate in un linguaggio teatrale.

Con un continuo lavoro di perfezionamento e di ricerca, di studio e di progettazione, l’artista continua a stupire il pubblico creando le illusioni più strabilianti.

'Real Illusion è un’ esperienza unica, che cattura e fa sognare adulti e bambini, fin dai primi istanti, portando sul palco effetti speciali, che fanno da cornice a situazioni surreali, apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema.

Sul palcoscenico Triggiano sarà affiancato da un cast di ballerine ed accompagnato dall’originale e coinvolgente musica del Maestro Angelo Talocci.

Prezzi biglietti:

Poltronissima: 40,00 euro

Poltrona I° settore: 35,00 euro

Poltrona II° settore: 30,00 euro

Poltrona III° settore: 25,00 euro