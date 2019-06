Gala di Stelle Danzanti a Peccioli

Un gala che vedrà esibirsi sotto la direzione artistica di Kristian Cellini grandi nomi della danza internazionale. Madrina della serata Lorella Cuccarini.

Nella prima parte, in prima nazionale, Francesco Annarumma interpreterà For Us, ultima creazione di Cellini sulle musiche di Vivaldi, per il Dutch National Ballet di Amsterdam Elisabetta Formento e Young Gyu Choi balleranno la Giselle, coreografia di Petipa e musica di A. Adam; sulle musiche di Beethoven Gabriele Rossi e Francesco Porcelluzzi saranno i protagonisti di Empatia, una coreografia di Kristian Cellini; i grandissimi Heather Odgen e Guillaume Coté del Nationale Ballet of Canada eseguiranno Romeo e Giulietta; Rebecca Storani e Andras Ronai direttamente dal Ballet de Catalunya e dal National Ballet of Budapest saranno Diana e Atteone per la coreografia di Vaganova e la musica di Pugni; dal Kiev Ballet Olga Golitsa e Stanislv Olshanskyi interpreteranno Le Corsaire coreografia di Petipa; Luciano Perotto del Ballet Nacional De Sodre in Uruguay sarà protagonista di Lacrimosa coreografia di Stierle su musica di Mozart.

Nella seconda parte Rebecca Storani e Andras Ronai del Ballet de Catalunya e dal National Ballet of Budapest danzeranno Fiamme di Parigi coreografia di Vainonen su musica du Asafyev; sulla musica di Marco Zurzolo Kristian Cellini guiderà Heather Odgen e Guillaume Cotè in Incontri in prima assoluta per Peccioli in Danza; vedremo poi Luciano Perotto in Beguile, Olga Golitsa e Stanislv Olshanskyi nel Lago dei cigni, atto terzo, Elisabetta Formento e Young Gyu Choi in Don Quixote.

Il gala di stelle danzanti si concluderà con Bolero, tratto da Empatia, coreografia di Kristian Cellini, interpretata in prima assoluta dal Roma City Ballet.