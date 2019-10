Gareth Esson live a Pontedera

Per la prima volta in Italia arriva il songwriter londinese Gareth Esson, tra i migliori artisti della nuova scena soul del Regno Unito.

Definito da molti un "Soulful Poet", Gareth abbina liriche nostalgiche e romantiche con la sua voce calda e squisitamente soul, come testimonia il suo album "Almost Something".

Un artista imperdibile, specialmente dal vivo, grazie alla sua innegabile presenza scenica.