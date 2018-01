'Il Gatto con gli Stivali' al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte

Ultimo appuntamento al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte con 'Il baule dei sogni', rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie.

Sabato 27 gennaio alle 16.30 in scena 'Il Gatto con gli Stivali' del Teatro Verde di Roma per bambini dai 3 ai 10 anni.

Può un semplice gatto, con l’astuzia ed un paio di stivali diventare ricco e famoso? Può un semplice gatto, con il coraggio e un paio di stivali, sconfiggere un potente orco? Può un semplice gatto, con la fantasia e il solito paio di stivali, fare innamorare una principessa di un povero mugnaio? Certo che può. Ma l’astuzia, il coraggio, la fantasia (e il paio di stivali) nulla possono senza l’aiuto dei bambini del pubblico.

'Il Gatto con gli Stivali' è la favola delle apparenze. Una favola in cui si denuncia, sorridendo, l’ipocrisia dei rapporti umani. Una favola che dice che è vero solo ciò che sembra, come a teatro, ma che alla fine la verità vien sempre a galla.

La rassegna è promossa dai comuni di Castelfranco, Montopoli Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull’ Arno (comune capofila) e di Santa Maria a Monte, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che condivide la direzione artistica con Giallo Mare Minimal Teatro.

Biglietto per bambini 3 euro, per adulti 4.50 euro. Per info: 057181629; info@giallomare.it.