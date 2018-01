Lo spettacolo 'Il gatto in tasca' al Teatro Comunale di Fauglia

Dopo il grande successo riscosso al teatro Metropolitan di Piombino e al teatro l’Ordigno di Vada, sabato 20 gennaio, alle 21.15, al Teatro comunale di Fauglia è di scena 'Il gatto in tasca', esilarante commedia in due atti dello straordinario Georges Feydeau, interpretata dagli attori del Teatro dell’Aglio.

Pacarel, ricco industriale dello 'zucchero per diabetici', vuole rappresentare a teatro l’opera lirica di sua figlia. Pensa allora di scritturare un giovane e promettente tenore, per poi rivenderlo al Teatro dell’Opera in cambio della messinscena del 'capolavoro' della figlia. Pacarel, però, omette di accertarsi che il giovanotto che suona alla porta sia davvero un cantante: così la commedia si sviluppa di equivoco in equivoco, tra mogli concupite e dottori tromboni, fino all’inevitabile lieto fine.

Il 'gatto in tasca' (titolo originale 'Chat en poche', che significa 'a scatola chiusa'), è il secondo vaudeville (1888) dello straordinario Georges Feydeau, una commedia degli equivoci, ricca di gag e situazioni esilaranti che trascina gli spettatori in un vortice di risate.

Il costo dei biglietti è di 10 euro, ridotto 8 euro. Per info e prenotazioni: 050659298; info@teatrodifauglia.it.