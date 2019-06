Gelato a San Piero in bici

La Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta, di Pisa propone una pedalata in notturna, meta San Piero a Grado con sosta in gelateria. L'appuntamento è alle 21.15 di venerdì 21 in largo Uliano Martini (piazza Sant’Antonio), la partenza è alle 21.30 e il ritorno è previsto per le 23 circa. La pedalata, circa 14 km andata e ritorno, è riservata ai soci Fiab e sarà possibile associarsi prima della partenza.

Per qualsiasi chiarimento: giacomo@fiabpisa.it oppure 347 5217577 h. 15-20.