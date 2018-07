'Gelato a San Piero a Grado con la Fiab'

La Fiab di Pisa propone per venerdì 6 luglio una pedalata notturna fino a San Piero a Grado con sosta presso la gelateria Cavallini.

Il percorso in bicicletta è lungo circa 14 km andata e ritorno, completamente pianeggiante, per due terzi su pista ciclabile protetta. Il ritrovo è alle 21 in piazza Sant'Antonio e la partenza per le 21.30.

Il rientro a Pisa è previsto per le 23. Occorre bici propria messa a punto, dotata di luci e camera d'aria di scorta. I bambini possono partecipare con bici con ruote di diametro non inferiore a 20”.

La partecipazione è riservata ai soci Fiab, ma sarà possibile iscriversi all’associazione prima della partenza. Per info: giacomo@fiabpisa.it oppure 3475217577 h. 15-20.