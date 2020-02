Genuino innamorato

Trascorri la tua serata a lume di candela.

- Hummus di barbarosse con cracker speziati

- Insalata di cappuccetto rosso con santoreggia

- Spaghetto piccante su crema di cavolfiore

- Carpaccio di bovino in insalata fruttata

- Cheesecake innamorato

- 2 calici di vino

- Acqua

- Caffè

€ 39,00 a coppia. Prenotazione obbligatoria al numero 366.5220143. Genuino - Cibo Contadino è un locale nuovo e semplice in Via del Brennero n. 6 a Pisa (se invece utilizzi Google Maps ci trovi in Via Lucchese n. 6 a Pisa), dove oltre alla simpatia dei proprietari, potrai trovare e acquistare prodotti tipici locali (come frutta, verdura, caffè, miele, formaggi, birre, vino, pasta, etc.) e degustare piatti della cucina tipica pisana e toscana. Angela, Carlo e Davide ti accoglieranno per illustrarti le proposte del giorno e il menù caratterizzato da piatti semplici e leggeri ideali per la pausa pranzo.

Genuino è un luogo di ristoro ma anche di ritrovo per una colazione salutare, un pranzo genuino o un aperitivo stuzzicante sempre e rigorosamente a km zero. Durante la settimana Genuino è aperto tutti i giorni dal lunedí al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per informazioni e per prenotare un tavolo contattare il numero 366.5220143.