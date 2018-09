Presentazione del libro di Giampaolo Simi nel chiostro della Chiesa del Carmine

Con lo scrittore e giornalista Giampaolo Simi proseguono gli incontri della Libreria Fogola.

Sabato 15 settembre alle 18:30, nel chiostro della Chiesa del Carmine di Corso Italia, la giornalista Chiara Cini dialogherà con l'autore per presentare il nuovo romanzo 'Come una famiglia' (Sellerio).

Protagonista è ancora il giornalista Dario Corbo, già conosciuto nel precedente 'La ragazza sbagliata' (Sellerio) e all'interno della storia, nuovamente ambientata in Versilia, si muovono personaggi a noi noti, prima fra tutte l’affascinante e misteriosa Nora Beckford. Questa volta il fulcro di tutta la vicenda ruota intorno a Corbo e alla sua famiglia. Il figlio Lorenzo, giovane promessa del calcio giovanile viene accusato di aver stuprato e picchiato una ragazza. Il ragazzo nega, si difende e, come è naturale che sia, genitori, amici e squadra sono al suo fianco. Complicità, senso di appartenenza e lealtà al gruppo formano un muro compatto, ma dietro a questo proprio Dario Corbo inizia a intravedere una coltre di bugie e ingiustizie. Una storia coinvolgente, che porta a chiedersi fino a dove sia giusto spingersi per le persone che amiamo.

In occasione dell'incontro sarà possibile acquistare il libro, e seguirà una sessione di firmacopie.