A Pisa Giancarlo Basili, scenografo de L'amica geniale

Venerdì 31 gennaio, nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, sarà inaugurata la serie di quest’anno dei "Venerdì del Direttore" con lo scenografo de “Il Caimano” e de “L’amica geniale”, Giancarlo Basili. Il Direttore della Scuola Normale, Luigi Ambrosio, al suo primo “Venerdì”, presenterà brevemente l’ospite al pubblico in sala (la conferenza è a ingresso libero), a partire dalle ore 17, prima di lasciare spazio al tema “Spazio e architettura nel cinema”, in cui Basili tenterà di spiegare i segreti dell’arte scenografica, partendo dalle sue numerose esperienze con produzioni teatrali, cinematografiche e non solo.

Nel corso della propria carriera infatti (nasce a Montefiore dell'Aso, in provincia di Ascoli Piceno), Basili ha lavorato per il teatro partecipando alla realizzazione di molte scene per Opere Liriche (ricordiamo un Don Giovanni con regia di Luca Ronconi e un balletto con Rudolph Nurejev, MissJolie). Suoi sono i progetti di allestimento del Padiglione Italiano all'Expo di Shanghai (2010) e del Padiglione Zero all'Expo di Milano (2015), e molte istallazioni artistiche per la Triennale di Milano.

Si è affermato nel cinema lavorando per Marco Bellocchio (Gli occhi, la bocca, Enrico IV), Carlo Mazzacurati (Notte italiana, La giusta distanza), Nanni Moretti (Palombella Rossa, La Stanza del figlio, Palma d'oro a Cannes, Il Caimano), Gabriele Salvatores, (Nirvana, Io non ho paura), Gianni Amelio, (Così Ridevano Leone d'oro a Venezia, Le chiavi di casa, La Tenerezza, Hamammet), Kiarostami (Copia conforme), Giorgio Diritti (L'uomo che verrà), Daniele Luchetti (Il portaborse, Un'altra vita), Marco Tullio Giordana (Romanzo di una strage, Lea), Renato De Maria (Paz) e poi Ferzan Ospetek, Cristina Comencini, Pupi Avati.

Da ultimo, con Saverio Costanzo, è stato lo scenografo per la serie L'amica geniale (Le puntate de L'amica geniale, storia del nuovo cognome, andranno in onda su Rai Uno a partire dal 10 Febbraio).

Un lungo sodalizio con Lucio Dalla lo ha portato anche a progettare scenografie per videoclip per Vasco Rossi, Luca Carboni, Jovanotti, Ron, Zucchero. Attualmente è direttore artistico di un importante Festival del Cinema (Sinfonie di Cinema) a Montefiore Dell'Aso.