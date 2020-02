Gianluca Petrella cosmic renaissance

Cosmic Renaissance è il progetto di Petrella ispirato alla musica di Sun Ra, col quale ha già inciso tre lavori. Un progetto in cui il trombonista, da sempre refrattario alle etichette, veste di nuovo i panni dello skipper intergalattico per turisti degli altri pianeti.

Cosmic Renaissance fa dimenticare le convinzioni del jazz più compiuto per prender appunti per nuove rotte da tracciare sulla cartografia afrofuturista.

Tra i più riconosciuti musicisti italiani nel mondo, Petrella ha vinto per due anni consecutivi il celebre “Critics Poll” della rivista Down Beat nella categoria “artisti emergenti”. Classe 1975, negli oltre 20 anni di carriera ha collaborato con artisti di fama internazionale scrivendo, performando e incidendo musica in maniera trasversale, dalla sperimentazione al mainstream.

È universalmente riconosciuto per aver conquistato i palcoscenici e i festival più prestigiosi del mondo (da Montreal a Toronto, da Tokyo a Rio de Janeiro, Buenos Aires, Parigi, Londra, New Orleans), per i lavori editi da prestigiose etichette (ECM Records, Blue Note, !k7, Ninja Tune) e per le sue collaborazioni con Enrico Rava e altri big.

Collaborazioni non solo in ambito jazz ma anche con, tra gli altri, l’acclamata superstar della techno Ricardo Vilallobos, Moritz Von Oswald, pioniere dell’elettronica tedesca, dj Gruff, icona dell’hip hop italiano, e con il leggendario agitatore di dancefloor Dj Ralf. Dal 2017 è entrato a far parte della band di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti.