Gianmaria sìmon live a Pontedera

C’è una terra magica e sospesa ai piedi delle Apuane. Tra rocce bianche e anime dalla pelle nera, un cantautore dal cuore gitano recita il suo mantra blues.

Gianmaria Sìmon ha il dna anarchico delle montagne e il rhythm n blues dei campi di cotone del nuovo mondo. Il 23 Luglio arriverà in Via Rossini con il suo fido violinista. Porteranno “Low Fuel”, l’ultimo disco uscito proprio quest’anno.

Low Fuel è il secondo disco solista di Gianmaria Simon (2019). Si muove fra contaminazioni rock, folk e blues. Affronta, talvolta con leggerezza, talvolta con sguardo disincantato, le tematiche del viaggio, della fuga, della solitudine, dell’emarginazione e della ricerca della propria identità.

Simon è un artista polveroso e “maestante”; racconta di vite costantemente in riserva, passate a schivare gli etilometri, a stipare scheletri negli armadi, parla di chi non riesce ad aderire ai parametri, di chi ha sempre “l’outfit” sbagliato, di chi fatica a stare a tempo col beat imposto dall’alto, ma nonostante tutto va ostinatamente avanti lungo strade secondarie e poco battute, per tentare di assomigliare a se stesso.