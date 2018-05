In occasione di 'Giardini aperti' visita animata alla villa Medicea di Buti

Domenica 27 maggio, in occasione della giornata nazionale 'Giardini Aperti' promossa dalla Associazione Dimore Storiche Italiane e con il patrocinio del Comune Di Buti, la Villa Medicea di Buti aprirà eccezionalmente le porte alle visite del pubblico, per il secondo appuntamento 'Incontriamoci In Villa' previsto per questo anno.

'Incontriamoci in Villa' è il format di eventi promosso dalla Associazione I Cavalieri di Pisa, in stretta collaborazione con i diretti proprietari di dimore storiche iscritte Adsi Toscana e con il supporto e il coordinamento della Dott.ssa Nadia Cioni di R.U.M Communication.

Il progetto si propone di valorizzare i tesori artistici, storici e culturali locali, coinvolgendo tutte le realtà che quotidianamente operano per l’arricchimento economico, artistico e sociale del nostro territorio.

Per domenica prossima è previsto un ricco programma di intrattenimenti, dedicati a grandi e piccini.

Dalle 15.30 sarà possibile l’ingresso nel giardino della Villa, tipicamente toscano e disegnato da viali e vialetti che conducono a luoghi di sosta con statue, fontane e piante secolari.

La visita, ad ingresso gratuito, sarà allietata dalla musica a ritmo Jazz e Swing di Filomena Torelli, Davide Altini e Alessandro Colombini e dalle letture di alcune delle poesie contenute nel Parnaso Butese, a cura di Daniela Il Gabbiano Bertini de Il Gabbiano Associazione Culturale. Non mancheranno giochi e intrattenimenti per i bambini a cura della Associazione I Cavalieri di Pisa.

Dalle 17.30 sarà possibile visitare l’interno della Villa, accompagnati dalla guida esperta dell’attore pisano Alessandro Bargagna di City Grand Tour.

Dalle meravigliose volte a botte delle cantine, nelle quali è possibile ammirare la preesistente armatura fortificata medioevale sulla quale poggia la struttura muraria cinquecentesca, si entrerà poi nel bellissimo salone centrale affrescato, per salire infine al 'piano nobile' della Villa, la vera e propria residenza storica della famiglia, dove le decorazioni sono ancora più suggestive.

La partecipazione alla visita animata in villa prevede una quota di partecipazione di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini sotto i 10 anni.

Per chi voglia trattenersi sino a tardi, è possibile prenotare l’apericena presso l’Enoteca Acetone, in piazza Garibaldi direttamente all’ingresso della Villa.

Per info e prenotazioni: 3472240875; 335.5863364; eventi@rumcommunication.it.

Gallery