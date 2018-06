Gino Paoli e Danilo Rea in concerto a Ponsacco

Il 4 luglio alle ore 21.15, l’Amministrazione Comunale di Ponsacco organizza, insieme all’Associazione Amici della Musica, i Marchesi Niccolini, l’Azienda Edra e la Locanda di Camugliano, con il contributo della Banca Popolare di Lajatico e della Regione Toscana, il 'Concerto d'estate nei Giardini di Villa Niccolini'.

Gino Paoli e Danilo Rea in concerto porteranno lo spettacolo live 'Due come noi che…', affiancati dallo swing dei 18 musicisti della Ponsacco Jazz Orchestra e dalla voce di Michela Lombardi, diretta dal Maestro Davide Bertini, in una location unica alla presenza di una collezione esclusiva di divani Edra.

Una serata con i successi di Gino Paoli per un evento di grande qualità artistica che avrà una valenza culturale e benefica importantissima. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Caritas diocesana di Ponsacco.

Per info prenotazioni: 3338753299.

Biglietti

- Adulti 30 euro

- Banbini e ragazzi fino a 14 anni: 10 euro