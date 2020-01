Giobbe Covatta al Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno

Giovedì 16 gennaio alle 21.15 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno Giobbe Covatta propone 'La divina commediola' reading e commento de 'L’Inferno' tratto dalla 'Divina Commedia' di Ciro Alighiera.

Tanti illustri personaggi hanno letto e commentato la Divina Commedia di Dante Alighieri. Giobbe Covatta ha recentemente reperito in una discarica il manoscritto di una versione “apocrifa” della Commedia scritta da tal Ciro Alighieri. Purtroppo è stato reperito solo l’Inferno e non in versione completa. Un lavoro dimenticato che ha senz’altro affinità ma anche macroscopiche differenze con l’opera dantesca.

L’idioma utilizzato non deriva dal volgare toscano, ma è più affine alla poesia napoletana. Inoltre il poeta ha immaginato l’inferno come luogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le loro vittime: i bambini, ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi. Così, mentre resterà impunito chi ha colpito con le sue nefande azioni i piccoli innocenti del terzo mondo, il Virgilio immaginato dall’antico poeta lo accompagnerà per bolge popolate da bambini depauperati per sempre di un loro diritto.

La prevendita dei biglietti per gli spettacoli sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14-18.

I prezzi: biglietti platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12. I biglietti saranno in vendita anche il sabato precedente lo spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 9.00 alle 12.00. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il teatro dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

Si possono acquistare i biglietti anche telefonando dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 allo 0571/81629. Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. E’ previsto anche il “Biglietto futuro”, riduzione per under 30; over 65, portatori di handicap e soggetti con invalidità riconosciute, possessori Carta dello spettatore FTS. Per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni. Info e prevendita presso i punti vendita Unicoop Firenze. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Fra le altre iniziative di promozione: 'Buon compleanno a teatro', che regala il biglietto nel giorno del compleanno; 'Biglietto sospeso', che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; 'Diventa storyteller', per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

Per info: comune di Santa Croce 0571/389953 - tel. 0571/30642 - www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.